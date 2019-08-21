Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальныхВедомости 03:40

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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с чего всё началось

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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