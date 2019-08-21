Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальныхВедомости 03:40
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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с чего всё началось
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.РБК00:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
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