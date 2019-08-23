Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»Политическая Экспертиза 17:30
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла». Силы САА смогли освободить Хан-Шейзхун.
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с чего всё началось
Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла». Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун.ФАН13:59
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