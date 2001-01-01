Футбол
Ф. Торрес объявил о завершении карьерыЧемпионат 02:05
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», в социальной сети объявил о завершении карьеры. «После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «Твиттере».
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