Футбол

Ф. Торрес объявил о завершении карьерыЧемпионат 02:05

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», в социальной сети объявил о завершении карьеры. «После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру», — написал испанский футболист в «Твиттере».
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Вспоминаем Торреса, когда он был хорош. Капитанил в «Атлетико», забивал 30+ в «Ливерпуле», лучший бомбардир Евро-2012

Sports.ru11:53

Автор золотого гола на Евро-2008 Торрес объявил о завершении карьеры

RT на русском10:12

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео)

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Стивен Джеррард – Фернандо Торресу: «Мне нравилось играть с тобой»

Спорт-Экспресс07:52

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Матч ТВ03:17

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

ProstoProSport02:12

Ф. Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпионат02:05
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