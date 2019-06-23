Футбол
Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеруЧемпионат 02:15
Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Нижних Сергах после драки скончался мужчина
В городе Нижние Серги подрались двое мужчин, после чего один из них скончался.
Обновлено в 07:06
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Обновлено в 08:01
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW
В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Лидсе»
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Англии, сообщает Corriere della sera.
Обновлено в 04:42
Политика
Филарет попросил главу МВД защитить Киевский патриархат от ПЦУ
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) попросил министра внутренних дел страны Арсена Авакова защитить верующих и имущество церковной организации от противоправных действий также неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Многочисленные фото и видео с торжества выложил в своем «Инстаграме» экс-глава пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский: Во время музыкальной паузы Габулов исполнил национальный танец — лезгинку, также на свадьбе выступали такие артисты, как Леонид Агутин, группа Иванушки Intrnational, Алексей Чумаков.
Обновлено в 08:03
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира
Обновлено в 07:36
Футбол
«Краснодар» нацелился на форварда «АЗ»
Обновлено в 07:08
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
Политика
Саакашвили призвал украинцев отдыхать в Грузии вместо россиян
Экс-президент Грузии и бывший глава городской администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телевизионного канала «112 Украина» пригласил украинцев в Грузию, а также обвинил россиян в происходящем в его стране.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Взятая на вооружение ЗРС С-500 «Прометей» защищает Россию от НАТО
Взятая на вооружение России ЗРС С-500 начала защищать страну от сил НАТО.
Обновлено в 07:39
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46
Общество
На следующей неделе в Москву придет осень
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Путешествия
Определены самые популярные летом автобусные маршруты
В тройку самых популярных зарубежных маршрутов вошли рейсы Москва — Киев (1 573 рубля), Москва — Минск (1 442 рубля) и Петербург — Таллин (1 348 рублей).
Обновлено в 05:25
Здоровье
Что такое зубы мудрости и нужны ли они, рассказали волгоградцам
У некоторых людей могут прорезаться «восьмерки» – зубы мудрости. Обязательно ли их удалять и когда это нужно, читайте в нашем материале.
Обновлено в 02:20
Общество
Johnson&Johnson обвинили в подсаживании американцев на антидепрессанты
Johnson&Johnson и другие компании раскрутили индустрию антидепрессантов на основе опиоидных препаратов.
Обновлено в 06:57
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Космос
«Атлас космоса» меняет взгляд на Солнечную систему
На новой карте Солнечной системы Элеоноры Латц, которая показывает точные орбитальные траектории более 18 000 небесных объектов, можно найти Марс.
Обновлено 21 июня в 03:03
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24