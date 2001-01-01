Футбол
Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Чемпионат08:27
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол
«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли
«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол
Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ
Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.
Обновлено в 10:45
Футбол
ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС
Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой
Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол
Глушаков заявил, что хочет возглавить «Спартак»
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое посещения Высшей школы тренеров (ВШТ).
Обновлено в 09:01
Футбол
«Барселона» может арендовать Мурильо
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Пасси усилил тренерский штаб «Монако»
В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол
Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом
Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол
Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»
"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты.
Обновлено в 10:24
Футбол
Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:57
Футбол
ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА
Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол
Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 03:15
Футбол
«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского
Обновлено в 07:06
Футбол
Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»
«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ должен стать сильнее в сложившейся ситуации»
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что красно-белые должны справиться с трудностями и стать сильнее.
Обновлено в 09:36