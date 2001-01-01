Футбол

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»
Чемпионат
08:27

Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, и подойдёт к игре с должным менталитетом, то „Ювентусу“ стоит опасаться соперника.
Чемпионат08:27

Подробнее о событии

Фернандо Торрес: «„Атлетико“ не должен бояться Роналду»

Спорт-Экспресс08:41

Торрес: «Если „Атлетико“ сыграет так, как умеет, „Ювентусу“ следует опасаться»

Евро-футбол.ру08:36

Ф. Торрес: «Ювентусу» стоит опасаться «Атлетико»

Чемпионат08:27

Фернандо Торрес: «„Ювентус“ должен беспокоиться»

Матч ТВ07:20

Фернандо Торрес: «„Ювентус“ должен беспокоиться»

Sportbox.RU07:20

Торрес: «Страх перед Роналду? „Атлетико“ не должен никого бояться»

Soccer.ru03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

«Арсенал» осудил болельщика, бросившего бутылку в Деле Алли

«Арсенал» выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщика, кинувшего бутылку в полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Обновлено в 11:01
Футбол

Назван самый красивый гол группового этапа ЛЧ

Гол полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича в ворота «Тоттенхэма» признан самым красивым в групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона.
Обновлено в 10:45
Футбол

ЛДПР выдвинула Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Игоря Лебедева на выборах президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:12
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Ареолой

Ареола оказался в академии «ПСЖ» в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Обновлено в 09:37
Футбол

Глушаков заявил, что хочет возглавить «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свое посещения Высшей школы тренеров (ВШТ).
Обновлено в 09:01
Футбол

«Барселона» может арендовать Мурильо

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Пасси усилил тренерский штаб «Монако»

В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993 / 94 выступал за монегасков. https: / / t.co / 2Na8RY9F7U AS Monaco (@ AS_Monaco) 20 декабря 2018 г. После 17 туров команда Александра Головина занимает лишь 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции.
Обновлено в 05:28
Футбол

Игроки «Томи» приступили к разрыву контрактов с клубом

Как отмечается, футболисты не будут испытывать проблем в разрыве соглашений с клубом в одностороннем порядке из-за большого срока задолженностей перед ними по зарплатам.
Обновлено в 03:44
Футбол

Кроос и Милинкович-Савич находятся в шорт-листе «Интера»

"Интер" следующим летом намерен основательно укрепить линию полузащиты.
Обновлено в 10:24
Футбол

Березуцкий высмеял сидящих в СИЗО Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:57
Футбол

ФУТБОЛ-Россия осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Россия, которая в 2018 году была страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира, обыграв команду Испании, но не прошла в полуфинал, уступив сборной Хорватии.
Обновлено в 08:51
Футбол

Сульшер прибыл на первую тренировку «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:15
Футбол

«Крылья Советов» хотят подписать хавбека «Чертаново» Зиньковского

Обновлено в 07:06
Футбол

Фабрегас может присоединиться к Головину в «Монако»

«Монако» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 10:59
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ должен стать сильнее в сложившейся ситуации»

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что красно-белые должны справиться с трудностями и стать сильнее.
Обновлено в 09:36
ещё по теме
Фернандо Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Саган Тосу», экс-игрок сборной Испании. 15 мая 2013 года Торрес и Хуан Мата после победы с «Челси» в Лиге Европы УЕФА установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх турниров, выиграв Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА, чемпионат Европы и чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное