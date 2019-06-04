Футбол
Ф. Менди проходит медосмотр для «Реала»Чемпионат 13:40
Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен, чтобы пройти медицинское обследование для мадридского «Реала», утверждает L'Equipe. По данным источника, во Францию прилетел врач «Королевского клуба», чтобы проконтролировать ход медосмотра.
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