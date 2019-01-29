Общество
Ежемесячные выплаты федеральным льготникам проиндексируют с 1 февраляЯкутия 24 вчера в 04:00
С 1 февраля 2019 года подлежат индексации ежемесячные денежные выплаты всем категориям федеральных льготников, Героям СССР, Героям РФ, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы на коэффициент индексации 1,043%.
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С 1 февраля более 340 тыс. льготников в Татарстане получат увеличенную денежную выплату
Татар-информ29 января в 05:36
С 1 февраля почти у 7 тысяч федеральных льготников Колымы вырастет ежемесячная денежная выплата
Колыма-информ28 января в 17:00
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