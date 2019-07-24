Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.Коммерсантъвчера в 18:39
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ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ
Коммерсантъвчера в 18:39
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Выставка в честь адмирала Николая Кузнецова откроется в Севастополе
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Иран пообещал уничтожать беспилотники США
21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
ГАЗ планирует выпустить новое поколение «Волги»
Автопроизводитель собирается создать новое поколение «Волги», которое получит название ГАЗ 5000 GL.Еще в 2014 году молодые дизайнеры показали рендеры современного автомобиля ВАЗ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Ученые: переработки снижают качество жизни россиян
Из-за постоянных переработок россияне стали жить и работать хуже, выяснили специалисты НИУ ВШЭ.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса
В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Технологии
CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook
Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23
Общество
В США на аукционе продали пару кроссовок Nike за $437,5 тысячи
Кроссовки Nike 1972 года выпуска продали на аукционе Sotheby's за $437,5 тысячи, что стало новым мировым рекордом для цены за одну пару подобной обуви.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
По итогам весенней призывной кампании в Росгвардию отправились 13 тыс. призывников
Порядка 13 тыс. человек было призвано в Федеральную службу войск национальной гвардии по итогам весеннего призыва 2019 года, который завершился 15 июля.
Обновлено в 05:22
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Футбол
Голкипер Васютин сменил норвежский клуб на «Зенит»
Питерский «Зенит» объявил о переходе в клуб российского голкипера Александра Васютина, выступавшего за норвежский «Сарпсборг».
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11