Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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с чего всё началось

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.
Коммерсантъвчера в 18:39

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ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы

Красная весна03:58

ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости02:56

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъвчера в 18:39

Заголовки утра. 24 июля

Полит.ру02:00

Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Эхо Москвы01:30

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБКвчера в 19:49

Американская ExxonMobil потребовала у Москвы права добывать нефть в России

Царьград02:23
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Политика

В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Экономика

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Происшествия

СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут

Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Выставка в честь адмирала Николая Кузнецова откроется в Севастополе

Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Иран пообещал уничтожать беспилотники США

21 июня Трамп сообщил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 05:08
Единоборства

Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Видеоблогер умер после дегустации в прямом эфире многоножек и гекконов

Обновлено в 04:55
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

ГАЗ планирует выпустить новое поколение «Волги»

Автопроизводитель собирается создать новое поколение «Волги», которое получит название ГАЗ 5000 GL.Еще в 2014 году молодые дизайнеры показали рендеры современного автомобиля ВАЗ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Власти Кубани дали оценку семье посаженного на цепь мальчика

Обновлено в 04:24
Здоровье

Ученые: переработки снижают качество жизни россиян

Из-за постоянных переработок россияне стали жить и работать хуже, выяснили специалисты НИУ ВШЭ.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Россиянка избила трехлетнюю дочь соседки молотком для отбивания мяса

В поселке Мга Ленинградской области жильцы одного из подъездов нашли у дверей квартиры избитую трехлетнюю девочку, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
Обновлено в 03:56
Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Технологии

CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook

Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23
Общество

В США на аукционе продали пару кроссовок Nike за $437,5 тысячи

Кроссовки Nike 1972 года выпуска продали на аукционе Sotheby's за $437,5 тысячи, что стало новым мировым рекордом для цены за одну пару подобной обуви.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

По итогам весенней призывной кампании в Росгвардию отправились 13 тыс. призывников

Порядка 13 тыс. человек было призвано в Федеральную службу войск национальной гвардии по итогам весеннего призыва 2019 года, который завершился 15 июля.
Обновлено в 05:22
Политика

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Политика

На Украине начнут продавать бюсты Зеленского

Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Футбол

Голкипер Васютин сменил норвежский клуб на «Зенит»

Питерский «Зенит» объявил о переходе в клуб российского голкипера Александра Васютина, выступавшего за норвежский «Сарпсборг».
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
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Сахалин-1
Нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
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