ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.

с чего всё началось

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

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