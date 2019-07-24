Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.
Коммерсантъвчера в 18:39

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Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Эхо Москвы01:30

ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости02:56

Американская ExxonMobil потребовала у Москвы права добывать нефть в России

Царьград02:23

Заголовки утра. 24 июля

Полит.ру02:00

ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы

Красная весна03:58

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБКвчера в 19:49

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъвчера в 18:39
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Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар

Обновлено вчера в 04:20
Общество

Уровень воды в реках Приамурья превысил норму

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Директор театра «Ленком» рассказал о состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 04:18
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Хоккей

Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине

Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей

Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.
Обновлено в 02:21
Футбол

«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»

В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
ЖКХ

Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками

К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов.
Обновлено в 04:34
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено вчера в 15:31
Политика

Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 04:06
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба

Обновлено в 02:11
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Политика

Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

Обновлено в 02:56
Происшествия

Видеоблогер умер после дегустации в прямом эфире многоножек и гекконов

Обновлено в 04:55
Недвижимость

11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске

Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
Обновлено в 01:50
Технологии

Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать

Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
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Сахалин-1
Нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
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