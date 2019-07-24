Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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с чего всё началось
В Минтрансе пояснили, что цель законопроекта — «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».Коммерсантъвчера в 18:39
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ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ
Коммерсантъвчера в 18:39
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Общество
Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации
В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве
Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере
Следственный комитет возбудил уголовное в отношении начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, который знал о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми».
Обновлено в 03:11
Наука
На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения
Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия
В Москве задержали Алексея Навального
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов
Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам снимки с новой фотосессии.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт
Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты
Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
Обновлено в 00:41
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Экономика
«Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3%
Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:23
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Наука
Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики
В Литве, в районе Юодкранте под городом Клайпедой ученые обнаружили мир, который затонул десять тысяч лет назад.
Обновлено 22 июля в 14:02
Музыка
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08