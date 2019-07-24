Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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с чего всё началось

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

В Минтрансе пояснили, что цель законопроекта — «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости02:56

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБКвчера в 19:49

СМИ-Exxon просит власти РФ разрешить использовать иностранные буровые на шельфе - Коммерсант

Financial One02:00

Заголовки утра. 24 июля

Полит.ру02:00

Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Эхо Москвы01:30

Американская ExxonMobil потребовала у Москвы права добывать нефть в России

Царьград02:23

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъвчера в 18:39
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Общество

Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации

В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.
Обновлено вчера в 07:48
Общество

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:06
Политика

Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Финансы

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

Мошенники похитили 1,5 млн рублей у пенсионерки в Москве

Пенсионерку в столице обокрали на 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина

Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере

Следственный комитет возбудил уголовное в отношении начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, который знал о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми».
Обновлено в 03:11
Наука

На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения

Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.
Обновлено вчера в 05:42
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия

В Москве задержали Алексея Навального

Обновлено в 02:59
Происшествия

В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам снимки с новой фотосессии.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал фаната

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.
Обновлено вчера в 20:53
Транспорт

Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты

Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.
Обновлено в 00:41
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Экономика

«Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3%

Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:23
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол

Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».
Обновлено в 01:55
Наука

Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики

В Литве, в районе Юодкранте под городом Клайпедой ученые обнаружили мир, который затонул десять тысяч лет назад.
Обновлено 22 июля в 14:02
Музыка

Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего

Обновлено вчера в 08:25
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
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Сахалин-1
Нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин.
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