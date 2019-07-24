В Минтрансе пояснили, что цель законопроекта — «конкретизация полномочий правительства на определение случаев и порядка привлечения судов под иностранным флагом при невозможности по тем или иным причинам выполнения указанных работ судами под российским флагом».

с чего всё началось

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

Общество Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Экологическая катастрофа, сравнимая по масштабам с Чернобылем, может произойти в Иркутской области на химическом предприятии "Усольехимпром" - об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Происшествия В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.

Политика От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.

Финансы Рубль подешевел к доллару и вырос к евро Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 8 копеек – до 63,18 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 70,67 рубля.

Происшествия СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере Следственный комитет возбудил уголовное в отношении начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, который знал о нарушениях пожарной безопасности в сгоревшем палаточном лагере «Холдоми».

Наука На дне Балтийского моря нашли загадочный корабль эпохи Возрождения Ученые из университета Саутгемптона (Британия) нашли загадочный корабль на дне Балтийского моря. Судно относится к эпохе Возрождения.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия В Анталье в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов Ранее в результате аварии с участием автобуса в итальянской Сиене пострадали 19 россиян, при этом одна гражданка России погибла.

Шоу-бизнес Голая Анфиса Чехова устроила фотосессию с лошадьми Известная телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам снимки с новой фотосессии.

Политика Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР.

Транспорт Названы основные причины опозданий туристов в аэропорты Выяснилось, что самыми частыми причинами стали пробки, ремонт дорог или ДТП. С такой проблемой сталкивались 43% респондентов.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Экономика «Обувь России» увеличила консолидированную выручку на 19,3% Консолидированная неаудированная выручка ГК «Обувь России» выросла за первое полугодие 2019 года на 19,3% и достигла 5,35 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Футбол Полузащитник «Реала» Асенсио может пропустить сезон из-за травмы Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио получил серьёзную травму во время матча с лондонским «Арсеналом».

Наука Погибший 10 тысяч лет назад мир нашли на дне Балтики В Литве, в районе Юодкранте под городом Клайпедой ученые обнаружили мир, который затонул десять тысяч лет назад.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.