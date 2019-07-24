Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49

В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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СМИ-Exxon просит власти РФ разрешить использовать иностранные буровые на шельфе - Коммерсант

Financial One02:00

Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Эхо Москвы01:30

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБКвчера в 19:49

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъвчера в 18:39
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Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
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В Великобритании на выборах лидера правящей Консервативной партии победил бывший глава МИД страны и экс-мэр Лондона Борис Джонсон.
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Армия и оружие

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Общество

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Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
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Общество

Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием

Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
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Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют

Детский лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел пожар, закроют.
Обновлено в 01:48
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны

Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Политика

Трамп признал необходимость сотрудничества с Россией

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Безбородов назначен на дерби ЦСКА — «Локомотив»

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» доверили бригаде Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
Обновлено вчера в 06:47
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«Реал» обыграл «Арсенал» в товарищеском матче

Футболисты мадридского "Реала" по пенальти обыграли лондонский "Арсенал" в рамках Международного кубка чемпионов.
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Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
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ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
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В Екатеринбурге рухнул сайт Единого расчётного центра

В Екатеринбурге перестал работать сайт Единого расчётного центра. Решение всех вопросов временно перенесли в соцсети.
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Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»

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Вертолет с россиянами разбился в Италии

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Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
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Американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации. Штаб-квартира компании расположена в городе Ирвинг, пригород Далласа, штат Техас.
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