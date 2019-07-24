Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК вчера в 19:49
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным тратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ
Коммерсантъвчера в 18:39
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика
Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Огненный ливень. На что способны новые пушки для российской бронетехники
"Кинжал" для "Арматы" Со времен СССР технику Сухопутных войск и ВДВ оснащают тремя типами скорострельных пушек.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех, сообщила пресс-секретарь регионального правительства Надежда Томченко.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.
Обновлено в 02:30
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Недвижимость
Липецкая «вторичка» выросла в цене
Самое интенсивное снижение — в Республике Коми, где жилье подешевело на 1,7%, а средняя стоимость квадратного метра составила 49 902 рубля.
Обновлено в 02:26
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Игры
В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019
Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Футбол
«Реал» обыграл «Арсенал» в серии пенальти
Мадридский «Реал» встречался с лондонским «Арсеналом» в матче Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 01:46
Политика
Марк Эспер стал новым главой Пентагона
Министром обороны США стал Марк Эспер. Он уже принес присягу в присутствии президента США Дональда Трампа, передает ВВС.
Обновлено в 00:38
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Общество
Соловьев и Навальный несколько часов ругались в Twitter о ВНЖ в Италии
Znak.com пересказывает содержание диалога.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Политика
Борис Джонсон становится премьер-министром Соединенного Королевства
Борис Джонсон сегодня, 23 июля, был избран в качестве нового главы Консервативной партии Великобритании и автоматически становится премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Банки нарастили долю кредитных карт для 18-летних
Если в первые пять месяцев 2018 г. кредитные карты были выданы 18-летним на сумму в пять тысяч рублей, то в аналогичный период текущего года сумма увеличилась до 12,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки
Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Авто
Свечи с тонким электродом: они и правда эффективнее?
Например, у японских Denso Iridium толщина центрального электрода составляет всего 0,4 мм, в то время как у обычной свечи на базе хромоникелевого сплава — примерно 2,5 мм.
Обновлено в 01:07
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Политика
Определены шансы Украины на сближение с Россией
Аналитики рейтингового агентства Moody’s оценили шансы Украины на сближение с Россией после выборов в Верховую Раду.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
В России захотели устранить главную проблему скорой помощи
Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах.
Обновлено вчера в 16:20
Музыка
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Обновлено вчера в 08:25
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica
Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47