Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК 19:49
В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 21:28, Вашингтон
Культура
Сериал «Сваты» оказался основанным на жизни Зеленского
Обновлено в 10:53
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
На Кубани отец посадил на цепь 10-летнего сына
Обновлено в 01:51
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Технологии
Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения
Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги.
Обновлено в 14:00
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено в 15:04
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Футбол
Педру Роша не помог «Крузейро» обыграть «Ривер Плейт» в первом матче 1/8 финала
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес встречались аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Крузейро».
Обновлено в 20:32
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA замечен на тестах
Фотошпионы засняли новый Mercedes-Benz GLA, который проходит дорожные испытания.
Обновлено в 10:33
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в Пакистане
Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего в пакистанском городе у границы с Афганистаном.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
В Сирии сообщили об атаке Израиля по провинции Дераа
Никаких других подробностей инцидента пока не приводится. 1 июня в армии Израиля сообщили об обстрелах территории страны со стороны Сирии.
Обновлено в 19:23
Технологии
Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ
В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Перечислены нарушения в хабаровском детском лагере
Названы многочисленные ошибки устройства детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где в результате пожара погибли четыре ребенка.
Обновлено в 20:50
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Здоровье
Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой
Обновлено в 04:11
Происшествия
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде
ДТП с участием двух автобусов из детского летнего лагеря произошло в Канаде. Они врезались во внезапно остановившуюся машину и загорелись.
Обновлено в 19:20
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника
Американские военные сбили два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, как сообщалось неделю назад, заявил 23 июля начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел в интервью телеканалу CBS.
Обновлено в 12:48
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Здоровье
Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах
Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
Посольство России в Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии.
Обновлено в 18:15
Общество
В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»
Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
Обновлено в 20:21