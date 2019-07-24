Экономика

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфеРБК 19:49

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В ExxonMobil указывают, что в сложившейся ситуации под угрозой срыва оказывается реализация нефтегазового проекта «Сахалин-1», что приведет к многомиллионным затратам со стороны России. Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
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ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБК19:49

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъ18:39
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