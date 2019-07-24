ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.

с чего всё началось

Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.

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