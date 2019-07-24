Экономика

ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законыКрасная весна 03:58

Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.
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с чего всё началось

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ Партнер «Роснефти» американская ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

Американская компания попросила Россию переписать законы под себя

Lenta.ru06:40

ExxonMobil пожаловалась правительству на административные барьеры в России

Ведомости02:56

ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе

РБКвчера в 19:49

Заголовки утра. 24 июля

Полит.ру02:00

Коммерсантъ: Компания «Эксон Мобил» просит власти упростить ей работу на российском шельфе

Эхо Москвы01:30

Американская ExxonMobil потребовала у Москвы права добывать нефть в России

Царьград02:23

ExxonMobil просит правительство РФ поправить законы в пользу иностранных платформ

Коммерсантъвчера в 18:39
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Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Обновлено в 05:13
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

Обновлено в 07:56
Авто

Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos

Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Транспорт

Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России

Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Футбол

Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика

Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Происшествия

На Кубани после незаконных опытов усыпили больше 150 обезьян

Обновлено в 09:30
Гаджеты

Nokia представила два новых кнопочных телефона

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, представила два новых функциональных телефона Nokia 220 4G и Nokia 105 (2019).
Обновлено в 08:04
Экономика

Агаларов отказался строить космодром Восточный

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Политика

Глава британского Минфина ушёл в отставку

Глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд ушёл в отставку.
Обновлено в 09:11
Экономика

Владельцам реставрируемых усадеб увеличат налоговый вычет

«Законопроектом предлагается увеличить имущественный налоговый вычет для граждан с 2 млн до 4 млн руб. в случае приобретения жилого дома или квартиры, являющихся объектами культурного наследия»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 08:56
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
ЖКХ

Две тысячи крыш Петербурга оборудуют технологиями «против сосулек»

Обновлено в 06:25
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Политика

Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией

Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка

Обновлено вчера в 05:57
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы

Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
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