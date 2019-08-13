Американская нефтегазовая компания ExxonMobil рассматривает возможность ухода из проектов в британском секторе Северном море после более чем 50 лет работы в этом нефтегазовом бассейне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море

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