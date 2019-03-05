Энергетика

ExxonMobil и Chevron увеличат добычу сланцевой нефтиВедомости 13:22

Две крупнейшие американские энергокомпании ExxonMobil и Chevron планируют нарастить добычу нефти и газа в техасском Пермском бассейне, одном из главных сланцевых месторождений США, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на презентации компаний.
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ExxonMobil и Chevron резко повысили оценку добычи сланцевой нефти

Евразия Daily15:33

Exxon и Chevron заявили о планах увеличить добычу в сланцевом бассейне Permian в США

ПРАЙМ15:54

ExxonMobil и Chevron увеличат добычу сланцевой нефти

Ведомости13:22
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Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Политика

США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
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Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

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Футбол

Реал — Аякс 0:2 (2-й тайм)

Футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл не вошел в стартовый состав испанской команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против голландского "Аякса" и начнет встречу на скамейке запасных, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Происшествия

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о готовности сдерживать Россию в Арктике

Обновлено в 12:06
Футбол

РФС наложил на «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков

На сегодняшнем заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение о наложении запрета на регистрацию новых игроков на "Анжи".
Обновлено в 15:49
Политика

Москалькова хотела бы присутствовать на суде по делу Вышинского

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

На заводе под Владимиром во время пожара пострадали 7 человек

Обновлено в 12:24
Футбол

СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»

Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.
Обновлено в 15:27
Общество

Кайли Дженнер побила рекорд Цукерберга, заработав $1 млрд в 21 год

Список самых молодых миллиардеров по версии журнала Forbes возглавила 21-летняя модель и предпринимательница Кайли Дженнер с состоянием в $1 млрд (2057 место в общем рейтинге).
Обновлено в 12:33
Общество

Четыре клипа рэпера Хаски были заблокированы по решению суда

Обновлено в 14:13
Политика

Кадыров обвинил США в создании «антироссийского интернационала»

"Соединенные Штаты стремятся создать антироссийский интернационал, используя подкуп, угрозы и шантаж", - написал Кадыров.
Обновлено в 15:39
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика

Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Экономика

Счета венесуэльских компаний в России будут переведены в банк РФК

По решению российских властей после переговоров со стороной Венесуэлы счета венесуэльских предприятий в РФ переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 15:55
Политика

Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Общество

Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Экономика

Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Дешевле всего мобильный интернет стоит в Индии, Киргизии и Казахстане, показал рейтинг британской исследовательской компании Cable.co.uk.
Обновлено в 14:54
Технологии

Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Среди приоритетов использования ИИ топ-менеджеры из России назвали постановку правильных целей (32%), разработку бизнес-идей (26%) и определение новых возможностей рынка (25%).
Обновлено в 10:40
Футбол

Врачей «Зенита» пустят к Кокорину в СИЗО

Обновлено в 13:30
Общество

Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона

ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток

В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Сенаторы США представили законопроект об окончании войны в Афганистане

Как отмечают конгрессмены, война в Афганистане обошлась США в $2 триллиона долларов и 2300 жизней военнослужащих.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Футбол

Озил: «Жаль, что Боатенгу пришлось уйти из сборной именно так»

Жаль, что одному из лучших немецких игроков последних десятилетий пришлось уйти из сборной именно так.
Обновлено в 15:51
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Американская компания, крупнейшая публичная нефтяная компания в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации.
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