Футбол
Express: Коутиньо за 100 миллионов может перейти в «Челси»Бомбардир.ру 00:43
Атакующий игрок «Барселоны» Филиппе Коутиньо может пополнить «Челси». Англичане готовы заплатить за бразильца 100 миллионов фунтов стерлингов, пишет Express. Лондонцы уже вышли на контакт с каталонцами.
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