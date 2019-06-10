Политика
Exit poll: Токаев набрал 70,13% голосов на выборах президента КазахстанаFinancial One 14:12
Сотни людей в день голосования вышли на протест с криками "Позор!" в столице Казахстана - Нур-Султане и Алма-Ате, критикуя выборы как недемократические. По данным полиции общее количество задержанных в двух городах составило порядка 500 человек.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями
Обновлено в 13:56
Политика
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
Обновлено в 15:47
Происшествия
В Лондоне горит семиэтажный дом
Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Политика
Голосование на выборах в парламент Южной Осетии завершено
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Авто
Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
Обновлено в 07:11
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Здоровье
Ученые назвали продуты, вызывающие рак груди
Медики перечислили продукты, употребление которых может повысить риск развития рака молочных желез.
Обновлено в 17:27
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Медики опровергли гибель девочки в бассейне подмосковного лагеря
Сотрудники медучреждения в Подмосковье сообщили, что 11-летняя девочка, которая ранее считалась утонувшей во время соревнований в бассейне детского лагеря, жива и находится в больнице.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 — собираем все новости с мероприятия
В 23:00 МСК начнётся первая полноценная пресс-конференция Е3 2019 — на этот раз выставку открывает Microsoft, у которой и ожидается самое громкое мероприятие.
Обновлено в 15:43
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Музыка
Егор Крид отдает «Гелик» за лайки
Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.
Обновлено в 15:35
Спорт
Ласицкене призвала уволить тех, кто превратил легкую атлетику в позор
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Мария Ласицкене выступила с заявлением по поводу продления отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от IAAF и ситуации с допингом в российской легкой атлетике.
Обновлено в 14:43
ЖКХ
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено в 16:14
Общество
Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе
Центр погоды «Фобос» прогнозирует ливни и грозы на следующее неделе в Москве.
Обновлено в 11:50
Общество
Беглов назвал главные соглашения, принятые на ПМЭФ-2019
Источник фото: vk.com/a_beglov Беглов заявил, что всего в ходе форума было принято 26 важных соглашений, однако он особенно выделил пять из них.
Обновлено в 14:12