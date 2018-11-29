Экономика

Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК «Система»
Rambler News Service
12:45

В результате передачи акций доля Владимира Евтушенкова в уставном капитале АФК «Система» составила 59,203%, а доля Феликса Евтушенкова — 5,1817%. В начале июня Владимир Евтушенков передал сыну 2,5% акций компании, снизив свою долю в уставном капитале до 61,703%.
Rambler News Service12:45

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Основатель АФК «Системы» Евтушенков передал часть своих акций сыну

АБН13:58

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал сыну еще 2,5% акций компании

Реальное время13:54

Евтушенков увеличил долю сына в АФК «Система» до 5,18%

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Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК «Система»

Rambler News Service12:45

Евтушенков передал 2,5% акций АФК «Система» сыну, сократив свою долю до 59,2%

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Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций «Системы»

ТАСС12:24

Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система»

РБК12:21
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Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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