Экономика

Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций «Системы»
ТАСС
12:24

Основной бенефициар и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций корпорации, снизив свою долю до 59,203%, говорится в сообщении АФК.
ТАСС12:24

Подробнее о событии

Основатель АФК «Системы» Евтушенков передал часть своих акций сыну

АБН13:58

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков передал сыну еще 2,5% акций компании

Реальное время13:54

Евтушенков увеличил долю сына в АФК «Система» до 5,18%

Ведомости13:02

Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК «Система»

Rambler News Service12:45

Евтушенков передал 2,5% акций АФК «Система» сыну, сократив свою долю до 59,2%

ПРАЙМ12:25

Евтушенков передал своему сыну Феликсу 2,5% акций «Системы»

ТАСС12:24

Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система»

РБК12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
Обновлено в 15:13
Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%

Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:42
Энергетика

В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%

По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
Обновлено в 14:45
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 10:38
Экономика

В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon

Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 16:01
Экономика

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС работает с перебоями

ФНС постоянно проверяет работу личного кабинета и доля отказов при входе не превышает 0,2%, говорит представитель службы: мы подготовились к пиковым датам – дополнительно увеличили пропускную способность по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 14:28
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.
Обновлено в 12:14
Экономика

Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей

Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.
Обновлено в 11:56
Экономика

Парламент Северной Осетии принял в I чтении проект бюджета-2019

Парламент Северной Осетии принял в четверг в первом чтении бюджет республики на 2019 год с дефицитом 53,8 млн рублей, сообщил заместитель министра финансов региона Алан Дзагоев.
Обновлено в 11:03
Экономика

Минсельхоз повысил прогноз урожая пшеницы в 2018 году до 70 млн тонн

Предыдущий прогноз по урожаю пшеницы в России в 2018 году составлял 69,3 млн т. "Минсельхоз повысил прогноз по сбору пшеницы в 2018 году в весе после доработки до 70 млн т. При этом прогноз по урожаю зерна в весе после доработки сохраняется на уровне 110 млн т", - отмечает Минсельхоз.
Обновлено в 10:10
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 15:52
Экономика

Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов

Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.
Обновлено в 10:42
Экономика

Почему Газпромбанк скрыл долги иностранных заемщиков на 1 трлн руб

По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд руб.), далее шли Австрия (93,9 млрд руб.) и офшор Гернси (53,5 млрд руб.). 29 млрд руб. требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские Острова.
Обновлено в 14:01
Экономика

ДОМ.РФ увеличил рентабельность по МСФО за девять месяцев в 1,2 раза

Рентабельность собственных средств госкомпании "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла до 12,4%, говорится в сообщении о публикации отчетности компании.
Обновлено в 13:42
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено в 14:48
ещё по теме
Владимир Петрович Евтушенков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное