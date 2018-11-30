Экономика

Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов
РИА Новости
10:34

Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
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На форум легпрома в Иваново приехал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:00, Ашберн
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Виктор Леонидович Евтухов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель.
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