Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.

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Энергетика Энергетика Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.

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Экономика Экономика Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы.

Политика Политика РФПИ: Саудовская Аравия может нарастить свои инвестиции в Россию

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