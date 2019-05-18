Футбол
Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»Спорт-Экспресс 09:03
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). – Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут.
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Музыка
Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»
Обновлено 16 мая в 16:11
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 07:13
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Музыка
Участники финала «Евровидения» завершили выступления
Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве.
Обновлено в 17:12
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Общество
Как российские сварщики завоевывают мир
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики.
Обновлено в 12:10
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот
Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
«Бенфика» стала чемпионом Португалии
По итогам чемпионата «Бенфика» набрала 87 очков и на 2 очка опередила «Порту», который в 34-м туре выиграл у «Спортинга» (2:1). «Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является рекордом.
Обновлено в 16:30
Экономика
Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами
Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 млн иностранцев.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол
Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно
Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Теннис
Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме
В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Хоккей
Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира
Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 06:35