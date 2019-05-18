Футбол

Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»Спорт-Экспресс 09:03

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение в матче 29-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). – Мы уже четвертую игру пропускаем в первые 15 минут.
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Чалов почти выиграл гонку бомбардиров, «Спартак» сохранил четвертое место, «Крылья» и «Уфа» – точно в стыках

Sports.ru16:47

Вадим Евсеев: «Оказались не готовы к полю, хотя тренируемся тут и играем»

Горобзор.ру10:45

Уфа - Оренбург: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:02

Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»

Sportbox.RU09:25

Евсеев выразил недовольство игрой «Уфы»

Спорт-Экспресс09:03

Привоз, который взбесил Евсеева и отправил «Уфу» в стыки. «Оренбург» размялся перед «Спартаком»

Sport24.ru09:10

Вадим Евсеев: «Играем дома, а такое ощущение, что на выезде»

Матч ТВ09:25
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Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено в 15:08
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

Обновлено 16 мая в 16:11
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

Обновлено в 13:08
Происшествия

Источник сообщил о проблемах SSJ100 при взлете в Ульяновске

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 рейсом Ульяновск - Москва прервал взлет из-за отказа гидросистемы, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
Обновлено в 16:37
Общество

Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

Немецкая группа Rammstein в ходе своего тура в поддержку нового альбома провезут по городам Европы огромную спичку весом 1,5 тонны.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Музыка

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

Участники «Евровидения-2019» завершили выступления в финале музыкального конкурса, который в эти минуты проходит на сцене выставочного центра в Тель-Авиве.
Обновлено в 17:12
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Общество

Как российские сварщики завоевывают мир

В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики.
Обновлено в 12:10
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Уточняется, что, как и в случае с нашумевшим делом полковника Захарченко, деньги и ценности хранились в квартирах и специальных банковских ячейках.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку со стороны Голанских высот

Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Обновлено в 11:44
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

«Бенфика» стала чемпионом Португалии

По итогам чемпионата «Бенфика» набрала 87 очков и на 2 очка опередила «Порту», который в 34-м туре выиграл у «Спортинга» (2:1). «Бенфика» в 37-й раз в истории стала чемпионом Португалии, что является рекордом.
Обновлено в 16:30
Экономика

Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами

Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 млн иностранцев.
Обновлено вчера в 06:28
Футбол

Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно

Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить.
Обновлено в 14:46
Теннис

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем

Обновлено в 16:51
Происшествия

В Красноярском крае произошёл пожар в двухэтажном доме

В посёлке Тура Красноярского края произошло возгорание в двухэтажном многоквартирном жилом доме.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Хоккей

Шведские хоккеисты победили сборную Швейцарии на чемпионате мира

Еще два матча сыграны на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею.
Обновлено в 16:46
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 06:35
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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Оренбург
Город в России
Город в России. Административный центр Оренбургской области. Образует муниципальное образование город Оренбург со статусом городского округа.
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