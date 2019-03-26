Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»Спорт БИЗНЕС Online 10:24

Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ. «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

с чего всё началось

По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде. На этом посту он сменит Дмитрия Кириченко, который принял команду в ноябре прошлого года после отставки Сергея Томарова.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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