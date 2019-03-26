Евсеев ушел из «СКА-Хабаровска», чтобы возглавить «Уфу»Спорт день за днем 12:50

Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ. «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

с чего всё началось

Как стало известно «Спорту День за Днем», Вадим Евсеев станет новым главным тренером «Уфы» после отставки Дмитрия Кириченко. Сегодня «СКА-Хабаровск» объявил о том, что 43-летний специалист попросил об отставке, так как получил предложение от клуба РПЛ. Собственно, этим клубом и оказалась «Уфа».

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Евсеев ушел из «СКА-Хабаровска», чтобы возглавить «Уфу»

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