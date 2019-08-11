Футбол

Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»Газета.Ru 12:19

По окончании встречи "Уфа" занимает 13 место в таблице национального первенства с четырьмя очками, "Арсенал" - пятое с десятью. Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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