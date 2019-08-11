Футбол
Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»Газета.Ru 12:19
По окончании встречи "Уфа" занимает 13 место в таблице национального первенства с четырьмя очками, "Арсенал" - пятое с десятью. Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:47, Вашингтон
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