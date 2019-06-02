Евсеев продолжит тренировать «Уфу»Нева Спорт 10:43

Генеральный директор башкирской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев продолжит работу в следующем сезоне. По словам Газизова, которые приводит Sport24, никаких предпосылок что-то менять нет, и Евсеев остается.

Армия и оружие Обмен полётами в открытом небе Наблюдательные полёты в рамках договора по Открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.

Авто Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Армия и оружие Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.

Наука Ученые разрабатывают уникальный «светящийся» белок Исследователи добавляют такие флуоресцентные белки к другим белкам с помощью генной инженерии, чтобы сделать последние видимыми для микроскопа и наблюдать за их поведением в клетках.

Шоу-бизнес Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям» В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Политика Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Происшествия Пять человек пострадали из-за ЧП с газовым баллоном на Итурупе В районе бухты Медвежья, на рыболовецком стане, в жилой бытовке, в результате хлопка бытового газа пострадали люди, сообщает региональный МЧС.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.

Шоу-бизнес Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.

Общество Игорь Тальков выступил на митинге в Сыктывкаре против свалки на Шиесе В резолюции митинга кроме требований решения проблем, касающихся Республики Коми, указано прекращение любых работ по возведению сооружений и объектов, связанных с намерением завоза на станцию Шиес московского мусора.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Общество Россиян предложили лишить счетчиков тепла Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.

Общество Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении Русский язык настолько богат, что позволяет выразить достаточно ярко любую мысль без ненормативной лексики, при этом надо помнить, что мат абсолютно недопустим в публичном общении, чтобы быстрее избавиться от него, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам.

Гаджеты Apple добавит приложение «Калькулятор» на iPad Компания Apple намерена в очередной раз пополнить перечень базовых приложений, доступных на планшетах iPad, но в данном случае речь идет о «необычной» программе.

Общество В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Армия и оружие Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.