Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»Нева Спорт 10:43
Генеральный директор башкирской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев продолжит работу в следующем сезоне. По словам Газизова, которые приводит Sport24, никаких предпосылок что-то менять нет, и Евсеев остается.
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Армия и оружие
Обмен полётами в открытом небе
Наблюдательные полёты в рамках договора по Открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Боюсь, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба»
Ранее Мария Максакова утверждала, что заказчиком убийства Вороненкова является ее первый супруг, Владимир Тюрин.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Наука
Ученые разрабатывают уникальный «светящийся» белок
Исследователи добавляют такие флуоресцентные белки к другим белкам с помощью генной инженерии, чтобы сделать последние видимыми для микроскопа и наблюдать за их поведением в клетках.
Обновлено 31 мая в 09:32
Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Бенфика» не продаст Жоау Фелиша в «Реал» за 80+40 млн евро
«Бенфика» отказалась продать мадридскому «Реалу» полузащитника Жоау Фелиша.
Обновлено в 19:58
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Пять человек пострадали из-за ЧП с газовым баллоном на Итурупе
В районе бухты Медвежья, на рыболовецком стане, в жилой бытовке, в результате хлопка бытового газа пострадали люди, сообщает региональный МЧС.
Обновлено в 18:16
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Общество
Игорь Тальков выступил на митинге в Сыктывкаре против свалки на Шиесе
В резолюции митинга кроме требований решения проблем, касающихся Республики Коми, указано прекращение любых работ по возведению сооружений и объектов, связанных с намерением завоза на станцию Шиес московского мусора.
Обновлено в 09:00
Общество
Новый магазин «КанцПарк», открывшийся в Южно-Сахалинске, предлагает выиграть iPhone X
Обновлено в 19:45
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Общество
Россиян предложили лишить счетчиков тепла
Министерство строительства предлагает отказаться от установки индивидуальных счетчиков тепла в новых жилых домах.
Обновлено в 15:07
Общество
Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении
Русский язык настолько богат, что позволяет выразить достаточно ярко любую мысль без ненормативной лексики, при этом надо помнить, что мат абсолютно недопустим в публичном общении, чтобы быстрее избавиться от него, эксперты рекомендуют выписывать цензурные синонимы матерным словам.
Обновлено в 20:24
Гаджеты
Apple добавит приложение «Калькулятор» на iPad
Компания Apple намерена в очередной раз пополнить перечень базовых приложений, доступных на планшетах iPad, но в данном случае речь идет о «необычной» программе.
Обновлено в 18:12
Гаджеты
В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7
Обновлено в 10:59
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Авто
Опубликованы «живые» фото интерьера новой Hyundai Sonata
Судя по фотографиям, интерьер новой Hyundai Sonata серьезно преобразился: появились новый четырехспицевый мультифункциональный руль, большой «парящий» тачскрин мультимедийного комплекса, блок управления климатом с сенсорным управлением и кнопки переключения передач, пришедшие на смену традиционному селектору автоматической трансмиссии.
Обновлено в 01:58