Футбол

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛЧемпионат 06:02

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб Российской Премьер-Лиги. Попечительский совет принял решение пойти тренеру навстречу.
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Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и в ближайшее время возглавит «Уфу»

ProstoProSport07:30

Тренер «СКА-Хабаровска» Евсеев покинул пост в связи с предложением от клуба РПЛ

ТАСС06:33

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛ

Чемпионат06:02

Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», специалисту предложили возглавить клуб РПЛ

Sport24.ru06:14

Евсеев досрочно расторг контракт со «СКА-Хабаровском» из-за предложения клуба РПЛ

Советский спорт06:07

Евсеев покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

РИА Новости06:30

Евсеев получил предложение от клуба РПЛ и ушел из СКА

Sports.ru06:34
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Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. С декабря 2017 года - спортивный директор «СКА-Хабаровск».
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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