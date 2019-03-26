Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск», получив предложение от клуба РПЛЧемпионат 06:02
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев обратился к руководству клуба с просьбой о досрочном расторжении контракта в связи с тем, что получил предложение возглавить клуб Российской Премьер-Лиги. Попечительский совет принял решение пойти тренеру навстречу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Лучевая терапия? Владимира Кузьмина засекли в онкоцентре
Обновлено в 06:08
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли
Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах
Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Политика
Спецпрокурор Мюллер не смог доказать сговор Трампа с Россией
Изучив доклад Мюллера, генеральный прокурор США Уильям Барр пришел к выводу, что доказательств препятствия правосудию со стороны Трампа во время расследования «вмешательства» в американские выборы не найдено, пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено 24 марта в 21:33
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Космос
Грузовой корабль Cygnus назвали в честь погибшего астронавта NASA
Старт грузового корабля Roger Chaffee - 11-й по счету полет грузового корабля этого типа к МКС - запланирован на 17 апреля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Обновлено в 01:44
Космос
НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода
НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
Обновлено в 09:39
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Общество
Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.
Обновлено в 08:11
Экономика
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов
Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы
Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).
Обновлено в 02:07
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят на новый круиз
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Политика
Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими
Обновлено в 03:33
Транспорт
В ЦКАД вложат еще 45 млрд рублей
Обновлено в 07:47
Технологии
В Китае обнаружен неолитический цех обработки нефрита культуры Лянчжу
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановки применения лекарств
Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок приостановления применения лекарств для медицинских целей.
Обновлено в 09:20
Экономика
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41