Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»Нева Спорт 07:35

Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ. «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

с чего всё началось

Причина — тренер получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет уфимского клуба принял решение пойти тренеру навстречу. В ближайшее время Евсеев станет главным тренером «Уфы», заменив на этом посту Дмитрия Кириченко.

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