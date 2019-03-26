Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»Нева Спорт 07:35
Причина — тренер получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет уфимского клуба принял решение пойти тренеру навстречу. В ближайшее время Евсеев станет главным тренером «Уфы», заменив на этом посту Дмитрия Кириченко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ. «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.Sport24.ru06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование
Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Обновлено в 11:34
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Политика
Гуайдо обвинил Россию в нарушении конституции Венесуэлы
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что между Россией и Венесуэлой действуют соглашения, предполагающие в том числе присутствие российских военных на территории боливарианской республики.
Обновлено в 15:57
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Хоккей
Встреча Овечкина и Трампа попала на видео
Обновлено в 01:01
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Авто
Составлен ТОП-10 самых продаваемых седанов в России
Обновлено в 08:27
Футбол
Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче
Обновлено в 16:59
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Общество
Форум «Таврида» станет круглогодичной арт-резиденцией
Напомним, ранее первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко предложил сделать форум круглогодичным, а также улучшить условия для участников форума.
Обновлено в 15:47
Авто
Skoda Octavia получила новую версию
Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Футбол
Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.
Обновлено в 15:14
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Кино
Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Обновлено в 14:28
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Политика
Мантуров рассказал о завершении испытаний крыла для МС-21
В России завершаются испытания крыла для среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 05:46
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Космос
НАСА сообщило о проблеме с новой аккумуляторной батареей снаружи МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует, сообщило во вторник НАСА.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
Обновлено в 10:00
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Общество
Сельским женщинам могут увеличить продолжительность рабочего дня
Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает вопрос об увеличении продолжительности рабочего времени женщинам, трудящимся в сельской местности, на четыре часа в неделю, сообщает в среду газета «Известия».
Обновлено в 17:17
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11