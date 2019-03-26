Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»Нева Спорт 07:35
Причина — тренер получил предложение возглавить клуб российской Премьер-лиги. Попечительский совет уфимского клуба принял решение пойти тренеру навстречу. В ближайшее время Евсеев станет главным тренером «Уфы», заменив на этом посту Дмитрия Кириченко.
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с чего всё началось
Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ. «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.Sport24.ru06:33
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