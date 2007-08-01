Футбол

Евсеев о победе над «Томью»: «Помог стандарт»REGNUM 02:25

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уфа» одержала победу над «Томью» в первом стыковом матче со счётом 2:0.
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Евсеев о победе над «Томью»: «Помог стандарт»

REGNUM02:25

Вадим Евсеев: «Никак не могли вскрыть оборону „Томи“. Помог стандарт»

Sports.ruвчера в 21:15

Вадим Евсеев: «Сейчас больше волнует результат, чем сама игра»

Горобзор.рувчера в 12:53

Евсеев для «стыков» «Уфы» с «Томью» вспомнил пример «Барселоны» и «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 13:41

Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность

Спорт день за днемвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»

По информации Marca, футболист принял предложение перейти в испанский клуб после того, как остался на скамейке запасных в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1). Сообщается, что «Атлетико» связывался с 28-летним игроком по вопросу трансфера еще два месяца назад, но тогда соглашению помешала высокая зарплата испанца, хотя сам игрок был готов вернуться в Мадрид.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери

Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика

Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд

Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести

Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике

На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье

Доступность стоматологической помощи на Сахалине обещают повысить

В областной стоматологической поликлинике началась работа по увеличению доступности медицинской помощи.
Обновлено в 02:45
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Космос

В США создана установка, добывающая кислород из углекислого газа

Обновлено вчера в 08:52
Авто

Стартовал прием заказов на недорогую Toyota Glanza

Официальное начало реализации нового хэтчбека Toyota Glanza намечается на 6 июня однако уже сегодня дилерские автосалоны приступили к приему заказов на эту иномарку.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Сегодня отмечают Всемирный день без табака

На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Обновлено в 00:11
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Братский раскол: почему Гарри и Уильям перестали общаться

Журналист Крис Шип, который пишет о королевской семье, говорит со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, что братский раскол действительно имел место быть.
Обновлено вчера в 07:49
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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