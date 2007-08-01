Футбол
Евсеев о победе над «Томью»: «Помог стандарт»REGNUM 02:25
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Уфа» одержала победу над «Томью» в первом стыковом матче со счётом 2:0.
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Вадим Евсеев: Мы нервничаем, «Томь» нервничает, эти стыки всегда приносят нервозность
Спорт день за днемвчера в 12:55
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
Маркос Алонсо согласился перейти в «Атлетико»
По информации Marca, футболист принял предложение перейти в испанский клуб после того, как остался на скамейке запасных в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1). Сообщается, что «Атлетико» связывался с 28-летним игроком по вопросу трансфера еще два месяца назад, но тогда соглашению помешала высокая зарплата испанца, хотя сам игрок был готов вернуться в Мадрид.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Назван самый богатый ректор в России
Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Петербуржца подозревают в съемках порнографии с участием дочери
Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Певцов рассказал о своих комплексах и возможном уходе Дроздовой
Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о семейной жизни с актрисой Ольгой Дроздовой, с которой состоит в официальном браке уже более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве
В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Экономика
Убытки Uber в I квартале превысили $1 млрд
Убытки американской компании Uber Advanced Technologies в I квартале 2019 года превысили $1 млрд.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести
Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде
Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи.
Обновлено в 02:57
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Доступность стоматологической помощи на Сахалине обещают повысить
В областной стоматологической поликлинике началась работа по увеличению доступности медицинской помощи.
Обновлено в 02:45
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Космос
В США создана установка, добывающая кислород из углекислого газа
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Стартовал прием заказов на недорогую Toyota Glanza
Официальное начало реализации нового хэтчбека Toyota Glanza намечается на 6 июня однако уже сегодня дилерские автосалоны приступили к приему заказов на эту иномарку.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Сегодня отмечают Всемирный день без табака
На Земле целых два международных дня, посвященных борьбе с курением – Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября.
Обновлено в 02:15
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Орлова рассказала, что у Счетной палаты есть вопросы и к проекту «Спорт — норма жизни», поскольку не у всех могут найтись свободные средства для покупки спортивного инвентаря и экипировки.
Обновлено в 02:43
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Братский раскол: почему Гарри и Уильям перестали общаться
Журналист Крис Шип, который пишет о королевской семье, говорит со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, что братский раскол действительно имел место быть.
Обновлено вчера в 07:49
Культура
Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера
Обновлено в 02:02