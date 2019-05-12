Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русскимРИА Новости 12:12

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Технологии Затраты на потребительском IT-рынке в 2019 году достигнут $1,3 трлн Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по потребительскому рынку информационных технологий (IT) на ближайшие годы.

Здоровье Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Гаджеты Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.

Шоу-бизнес Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.

Здоровье Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.

Общество Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.

Армия и оружие Украина провела в Черном море учения по захвату судов Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.

Происшествия Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.

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Политика Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Футбол «Валенсия» одержала победу над «Алавесом» «Валенсия» одержала победу над «Алавесом» в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Происшествия Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.

Шоу-бизнес Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса» Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.

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Происшествия ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Общество Названы средние зарплаты рабочих в Германии Средняя зарплата рабочих в Германии в 2019 году составила 43 тысячи евро в год. Такие данные опубликовала Deutsche Welle.