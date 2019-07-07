Футбол
Евсеев: «Результат с „Ваккером“ хороший, но мы понимаем, против какой команды играли»Sport24.ru вчера в 15:51
Сегодня играли против того состава, который поставил тренер команды противника. Мы довольно качественно действовали в атаке, качественно завершали, поэтому такой результат.
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Евсеев: «Результат с „Ваккером“ хороший, но мы понимаем, против какой команды играли»
Sport24.ruвчера в 15:51
Вадим Евсеев – о 9:1 против «Ваккера»: «Результат хороший, но „Уфа“ понимает, против кого играла»
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
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Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии
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Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК.
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Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
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Националисты угрожают президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за готовящегося телемоста между украинским и российским каналами.
Обновлено в 02:57
Общество
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Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту
Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
После диагностики врачи не дали позитивных прогнозов Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова рассказала журналистам, что после диагностики врачи отказались от позитивного прогноза для избитой девочки из Ингушетии, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:47
Баскетбол
«Бруклин» объявил о подписании Дюранта
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт
Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия
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Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Политика
Валерий Кожевников стал министром здравоохранения Забайкальского края
Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края.
Обновлено в 02:21
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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В Польше найдено древнее захоронение славянки с боевым топором
Само захоронение археологи нашли много лет назад, но тогда никто не предал значения тому, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории Польши.
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Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
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Обновлено вчера в 17:59
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JAC объявила российские цены на новую модель T6
Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.
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Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Футбол
Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror.
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Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено вчера в 13:44
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В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
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Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети
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