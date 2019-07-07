Футбол
Евсеев: «Результат с „Ваккером“ хороший, но мы понимаем, против какой команды играли»Sport24.ru вчера в 15:51
Сегодня играли против того состава, который поставил тренер команды противника. Мы довольно качественно действовали в атаке, качественно завершали, поэтому такой результат.
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Евсеев: «Результат с „Ваккером“ хороший, но мы понимаем, против какой команды играли»
Sport24.ruвчера в 15:51
Вадим Евсеев – о 9:1 против «Ваккера»: «Результат хороший, но „Уфа“ понимает, против кого играла»
Спорт-Экспрессвчера в 15:26
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