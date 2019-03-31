Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

Спорт день за днем

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев российские города Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.

Политика В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

Автоспорт В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.

Общество Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным совладельца авиакомпании S7 Наталии Филевой в связи с ее гибелью в авиакатастрофе в Германии.

Футбол Зенит — Оренбург 3:1 Украинец забил прямым ударом со штрафного на 82-й минуте матча 21-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Общество Андрей Одинцов: глава поселения должен работать на общественных началах и ездить на автобусе Депутат из г.п Лесной Андрей Одинцов предлагает свой взгляд на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности местного самоуправления.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Спорт Авербух: все старались помочь Медведевой Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Политика Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Наука Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Бузова совместно со Свиком изобразила влюблённую пару, нежно обнимаясь друг с другом и буквально светясь от счастья.

Здоровье В России начинается дополнительная иммунизация против кори Подчищающая иммунизация населения и трудовых мигрантов против кори начинается в понедельник во всех регионах России, контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Назван средний размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Политика Бывший премьер Турции объявил о победе на выборах мэра Стамбула Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, который участвовал в выборах мэра Стамбула от Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом страны Тайипом Эрдоганом, объявил о своей победе.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Футбол Зидан объяснил, почему выпустил сына на матч с «Уэской» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал выбор вратаря на матч чемпионата Испании против "Уэски" (3:2). В игре место в воротах занял сын французского специалиста Лука Зидан.