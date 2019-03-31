Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

Спорт день за днем

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Спорт день за днем

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место "Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.

Политика Бойко оценил первые результаты выборов на Украине Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал первые экзитполы по результатам украинских выборов президента.

Армия и оружие Масштабные учения ракетных войск пройдут в Тверской области Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоятся в апреле в Тверской области.

Шоу-бизнес Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать» Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».

Теннис Джон Иснер: Могу победить на любом турнире Американец Джон Иснер поделился ожиданиями от финала "Мастерса" в Майами, где он встретится с швейцарцем Роджером Федерером.

Политика Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.

Политика В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.

Автоспорт Шарль Леклер: «Я очень разочарован, но такое бывает в течение сезона» Напомним, что Леклер лидировал в гонке за десять кругов до финиша, но из-за проблем с двигателем опустился на третью позицию, пропустив вперед два «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Вальттери Боттаса.

Политика США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.

Политика На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Технологии Покупатель хочет увидеть Уже сегодня мебельная компания из Санкт-Петербурга создала в своих салонах шоу-румы, где можно увидеть, как будет выглядеть комната с выбранной мебелью.

Технологии Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Политика В Польше хотят закрепить в Конституции членство страны в ЕС Депутаты Верховной рады 7 февраля в ходе голосования поддержали внесение в Конституцию Украины изменений, согласно которым будет закреплен курс страны на членство в ЕС и НАТО, напоминает RT.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.