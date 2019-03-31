Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«2:2 вам!» «Уфа» изменила легендарную фразу Евсеева после камбэка в матче с ЦСКА

Sport24.ru14:22

«Сами себя наказали». Евсеев не дал ЦСКА обогнать «Локомотив»

Матч ТВ12:58

Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать, но надо играть до конца»

Sportbox.RU11:58

Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать»

Спорт-Экспресс11:36

ЦСКА – «Уфа» — 2:2, 31 марта 2019 года, Гончаренко и Евсеев о матче

Чемпионат12:12

Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»

RT на русском11:53

«Соперник должен был выигрывать». Вадим Евсеев рассказал, как «Уфа» обломала ЦСКА

Спорт день за днем13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

Экзитполы показали выход Зеленского и Порошенко во второй тур выборов

Обновлено в 13:01
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:28
Политика

Ляшко могут посадить за поведение на избирательном участке

Обновлено в 08:58
Политика

Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

Обновлено в 10:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено в 13:40
Футбол

«Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на второе место

"Краснодар" одержал крупную победу 5:0, которая позволила ему набрать 38 очков и выйти на второе место. У "Анжи" 18 очков и 14 позиция.
Обновлено в 13:58
Политика

Бойко оценил первые результаты выборов на Украине

Кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал первые экзитполы по результатам украинских выборов президента.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Масштабные учения ракетных войск пройдут в Тверской области

Масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) состоятся в апреле в Тверской области.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»

Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Авто

Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к весне

Обновлено вчера в 08:09
Теннис

Джон Иснер: Могу победить на любом турнире

Американец Джон Иснер поделился ожиданиями от финала "Мастерса" в Майами, где он встретится с швейцарцем Роджером Федерером.
Обновлено в 12:25
Политика

Порошенко прокомментировал данные экзитполов на Украине

Президент Украины Петро Порошенко прокомментировал результаты экзитполов на выборах главы украинского государства.
Обновлено в 14:19
Политика

Саакашвили ответил на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Политика

В Киевской области нашли заранее подписанные протоколы

На избирательном участке в Барышевском районе Киевской области обнаружили подписанные протоколы еще до окончания президентских выборов.
Обновлено в 13:02
Автоспорт

Шарль Леклер: «Я очень разочарован, но такое бывает в течение сезона»

Напомним, что Леклер лидировал в гонке за десять кругов до финиша, но из-за проблем с двигателем опустился на третью позицию, пропустив вперед два «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Вальттери Боттаса.
Обновлено в 14:11
Политика

США и ЕС обвинили в попытках повлиять на выборы президента на Украине

Дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на президентские выборы на Украине, которые проходят 31 марта.
Обновлено в 13:02
Политика

На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов

Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Технологии

Покупатель хочет увидеть

Уже сегодня мебельная компания из Санкт-Петербурга создала в своих салонах шоу-румы, где можно увидеть, как будет выглядеть комната с выбранной мебелью.
Обновлено в 13:46
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас рассмешил поклонников новым видео с участием своих детей

Обновлено в 06:56
Политика

В Польше хотят закрепить в Конституции членство страны в ЕС

Депутаты Верховной рады 7 февраля в ходе голосования поддержали внесение в Конституцию Украины изменений, согласно которым будет закреплен курс страны на членство в ЕС и НАТО, напоминает RT.
Обновлено в 13:39
Политика

На Украине завершилось голосование на выборах президента страны

Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Общество

Какому знаку зодиака стоит завести бульдога, а какому — чихуа-хуа

Телец (20 апреля — 20 мая): заведите французскую болонку Порода болоньез идеально подходит для тельцов.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное