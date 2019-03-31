Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

Спорт день за днем

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Спорт день за днем

Общество Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Армия и оружие Первый в году пуск «Протона» с Байконура ожидается в мае Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомленный источник в ракетно-космической отрасли, первый запуск "Протона" в 2019 году должен состояться уже 23 мая.

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Политика На Украине отдавали голоса «за Путина» Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Единоборства Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Общество Реновация квартала «Конди» сделает Уфу ближе к Москве и оставит позади Казань "Талан" будет лечить уфимцев от депрессии яркими красками и высокими потолками Проект реновации промышленной территории в районе фабрики "Конди" в Уфе все же будет выставлен на общественные обсуждения.

Футбол Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи» Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.

Экономика Социальные пенсии в России выросли на 2% С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.

Происшествия В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Политика Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

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Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.