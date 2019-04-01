Футбол
«Сами себя наказали». Евсеев не дал ЦСКА обогнать «Локомотив»Матч ТВ вчера в 12:58
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Впервые попал в заявку 19-летний центральный полузащитник Константин Марадишвили — накануне он открыл счет и отдал голевой пас в матче с дублем «Уфы» (итог — 3:1). В первых двух матчах юношеской Лиги чемпионов Марадишвили выходил с капитанской повязкой — в ЦСКА он с самого детства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«2:2 вам!» «Уфа» изменила легендарную фразу Евсеева после камбэка в матче с ЦСКА
Sport24.ruвчера в 14:22
«Соперник должен был выигрывать». Вадим Евсеев рассказал, как «Уфа» обломала ЦСКА
Спорт день за днемвчера в 13:54
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика
Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено вчера в 10:49
Политика
ЦИК Украины обработал треть протоколов
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Врачи приняли рак пациентки за половое созревание
В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр
Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу на последней минуте
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:04
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале
Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Гороскоп на 1 апреля: Козероги, сломайте кровать!
Овен — гороскоп на сегодня Американский писатель и гуру Баба Рам Дасс как-то сказал о безусловной любви, что это любовь без причины, любовь без объекта.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Президент Южной Кореи подтвердил желание США и КНДР продолжать диалог
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что как США, так и КНДР полны решимости продолжить переговоры о денуклеаризации, несмотря на провал их последнего саммита в Ханое.
Обновлено в 00:21
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
Обновлено вчера в 01:10
Культура
Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи
Обновлено вчера в 10:23
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский стал третьей звездой матча
Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 38 бросков и был признан третьей звездой матча.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено вчера в 07:10
Музыка
Кемеровчанка выступит перед Тимати и Бастой на шоу «Песни»
Нашей землячке Виолетте Бухмиллер, которая расклеила баннеры по всей Москве, чтобы привлечь внимание Тимати, удалось-таки преодолеть непростой кастинг-прослушивание и попасть в первый этап большого музыкального телепроекта на ТНТ.
Обновлено 29 марта в 03:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Политика
Президент Алжира может подать в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может подать в отставку по состоянию здоровья во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25