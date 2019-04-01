«Сами себя наказали». Евсеев не дал ЦСКА обогнать «Локомотив»Матч ТВ вчера в 12:58

Впервые попал в заявку 19-летний центральный полузащитник Константин Марадишвили — накануне он открыл счет и отдал голевой пас в матче с дублем «Уфы» (итог — 3:1). В первых двух матчах юношеской Лиги чемпионов Марадишвили выходил с капитанской повязкой — в ЦСКА он с самого детства.

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