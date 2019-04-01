Футбол

«Сами себя наказали». Евсеев не дал ЦСКА обогнать «Локомотив»Матч ТВ вчера в 12:58

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Впервые попал в заявку 19-летний центральный полузащитник Константин Марадишвили — накануне он открыл счет и отдал голевой пас в матче с дублем «Уфы» (итог — 3:1). В первых двух матчах юношеской Лиги чемпионов Марадишвили выходил с капитанской повязкой — в ЦСКА он с самого детства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

"2:2 вам!" "Уфа" переделала знаменитую фразу Евсеева после ничьей с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 14:53

«2:2 вам!» «Уфа» изменила легендарную фразу Евсеева после камбэка в матче с ЦСКА

Sport24.ruвчера в 14:22

«Соперник должен был выигрывать». Вадим Евсеев рассказал, как «Уфа» обломала ЦСКА

Спорт день за днемвчера в 13:54

«2:2 вам!!!» «Уфа» после ничьей с ЦСКА переиначила знаменитую фразу Евсеева

Чемпионатвчера в 14:36

Валерий Филатов: «„Уфа“ начинает проявлять качества, которые были в свое время у Евсеева»

Матч ТВвчера в 15:17

Вадим Евсеев: «ЦСКА должен был выигрывать, но надо играть до конца»

Sportbox.RUвчера в 11:58

Филатов: «Уфа» в матче с ЦСКА проявила качества, которые были у футболиста Евсеева

ТАССвчера в 14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Общество

Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле

С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика

Зеленский раскритиковал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова

Обновлено вчера в 10:49
Политика

ЦИК Украины обработал треть протоколов

Обновлено вчера в 23:05
Здоровье

Врачи приняли рак пациентки за половое созревание

В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

На Украине отдавали голоса «за Путина»

Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено вчера в 18:59
Политика

Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского

Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено вчера в 18:35
Общество

Роспотребнадзор запустил Единый консультационный центр

Роспотребнадзор с 1 апреля запустил Единый консультационный центр (ЕКЦ), который будет работать круглосуточно и без выходных, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу на последней минуте

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:04
Политика

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале

Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Гороскоп на 1 апреля: Козероги, сломайте кровать!

Овен — гороскоп на сегодня Американский писатель и гуру Баба Рам Дасс как-то сказал о безусловной любви, что это любовь без причины, любовь без объекта.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Президент Южной Кореи подтвердил желание США и КНДР продолжать диалог

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что как США, так и КНДР полны решимости продолжить переговоры о денуклеаризации, несмотря на провал их последнего саммита в Ханое.
Обновлено в 00:21
Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено вчера в 01:10
Культура

Пропала самая дорогая картина Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 10:23
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Баффало», Бобровский стал третьей звездой матча

Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 38 бросков и был признан третьей звездой матча.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено вчера в 07:10
Музыка

Кемеровчанка выступит перед Тимати и Бастой на шоу «Песни»

Нашей землячке Виолетте Бухмиллер, которая расклеила баннеры по всей Москве, чтобы привлечь внимание Тимати, удалось-таки преодолеть непростой кастинг-прослушивание и попасть в первый этап большого музыкального телепроекта на ТНТ.
Обновлено 29 марта в 03:38
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Политика

Президент Алжира может подать в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может подать в отставку по состоянию здоровья во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек

Обновлено в 00:35
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное