Футбол

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).
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Вадим Евсеев
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. В настоящее время является главным тренером «СКА-Хабаровск».
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