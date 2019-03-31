Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрыватьЧемпионат 11:44

Спорт день за днем

Евсеев: ЦСКА был сильнее «Уфы» и должен был выигрывать

Спорт день за днем

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

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Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

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Политика На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

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Происшествия Склад загорелся на северо-западе Москвы На северо-западе Москвы загорелся склад, произошло полное обрушение кровли. Речь идет о здании на 3-й Хорошевской улице.

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Происшествия В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Aneles Times.

Политика Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.

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Армия и оружие В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

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Происшествия В США самолёт вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами Пассажирский самолёт компании American Airlines вернулся в аэропорт вылета в Бостоне (штат Массачусетс) из-за столкновения со стаей птиц.

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Футбол Месси пропустил тренировку из-за повреждения Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.