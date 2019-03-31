Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»RT на русском 11:53

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничью с московским ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Евсеев заявил, что ЦСКА был сильнее и должен был обыгрывать «Уфу»

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