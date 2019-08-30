Музыка
Euromag.ru«Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме
Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» . Напомним, Амстердам не будет принимать «Евровидение» в 2020 году .
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Сын Евгения Плющенко хочет повторить олимпийское выступление отца
В 2010 году в Ванкувере Евгений Плющенко исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, и, конечно, повторить то же самое Саше в шестилетнем возрасте вряд ли удастся.
Летидор 03:45
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в России
Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
Футбол
«Севилья» потеряла очки в матче с «Сельтой»
«Севилья» сыграла вничью с «Сельтой» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 16:06
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Авто
Nissan презентовал новый микроавтобус NV350 Caravan
Автолюбители дождались официального показа премиальной версии микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Pnzdrive 15:42
Авто
Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.
Motor 06:41
Футбол
Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.
Soccer.ru 17:10
Интернет
Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы
В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Политика
Посольство России осудило закрытие памятника Коневу брезентом в Праге
Решение администрации района Прага-6 закрыть брезентом и лесами памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу расценивается Россией как повторное осквернение памяти павших в борьбе с фашистами солдат Красной армии, заявили в российском посольстве в Чехии.
RT на русском 12:39
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Авто
Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой в мире улице
Кроссовер Citroen C5 AirCross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая значится в Книге рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире».
AutoNews 09:20
Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
Tvoe-avto.com 06:59
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Футбол
Семак рассказал о будущем Ригони и Дриусси в «Зените»
На преcс-конференции, посвященной предстоящему матчу со "Спартаком", главный тренер "Зенита" Сергей Семак прояснил, получится ли принять участие в игре у Себастьяна Дриусси.
Piter.tv 05:55
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На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27