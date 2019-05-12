Музыка
«Евровидение-2019» началось в ИзраилеГазета.Ru 14:19
В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2019", передает РИА "Новости". Сообщается, что мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны.
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