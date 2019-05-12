Музыка

«Евровидение-2019» началось в ИзраилеГазета.Ru 14:19

В израильском Тель-Авиве стартовал ежегодный песенный конкурс "Евровидение-2019", передает РИА "Новости". Сообщается, что мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны.
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В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

РИА Новости17:08

В Израиле началось «Евровидение»

Коммерсантъ13:40

«Евровидение-2019» началось в Тель-Авиве

Известия14:58

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

ТАСС14:27

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Газета.Ru14:19

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

РБК16:31

Дефиле делегаций по «оранжевой дорожке» открыло «Евровидение» в Израиле

Говорит Москва14:47
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:31, Ашберн

Представители Молдовы на «Евровидении» отметили День независимости Израиля: «Ничего подобного раньше не видели»

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
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"Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.
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Команда, оформившая пятое чемпионство в своей истории, получила его на вечное хранение.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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