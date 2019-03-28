Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 годуРИА Новости вчера в 13:21

с чего всё началось

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.

Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Армия и оружие Захарова оценила открытие Киевом заминированного прохода для гражданских Дипломат пояснила, что открытие прохода для гражданских на этом участке потенциально опасно, так как «речь идет о людях, которые мало понимают в этих вещах и не имеют специального оборудования для того, чтобы обеспечить себе безопасный проход».

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Культура В Англии нашли картину Боттичелли. Ранее полотно считалось копией Картина, долгое время считавшаяся копией одной из самых известных работ Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» 1487 года, оказалась подлинником.

Космос METI: возможно, Земля является галактическим зоопарком Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.

Футбол «Реал» может потратить на трансферы €500 млн Мадридский "Реал" готовится потратить 500 миллионов евро на новых футболистов в летнее трансферное окно, сообщает L. В приоритетах для клуба покупка форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе, хавбека "Челси" Эдена Азара и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Гаджеты «Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов "Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.

Футбол Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Политика Британский парламент отверг все варианты Brexit Британия перестанет быть членом ЕС до 12 апреля, если до конца текущей недели парламент не проголосует ни за один вариант сделки.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Экономика Киргизия и Россия подписали 16 соглашений Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.

Политика Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.

Политика Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.

Политика Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.

Происшествия Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.

Политика Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.