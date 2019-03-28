Общество
Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 годуРИА Новости вчера в 13:21
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
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Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
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Культура
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Сотрудники научно-исследовательской организации Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) предположили, что Земля – это галактический зоопарк.
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Обновлено в 07:32
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
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Гаджеты
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"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
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Общество
В деревне Крёкшино проведут реконструкцию очистных сооружений
В деревне Крёкшино (ТиНАО) проведут реконструкцию очистных сооружений.
Обновлено в 07:08
Футбол
Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Политика
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Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Британский парламент отверг все варианты Brexit
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Обновлено в 04:57
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В Москве таксист угостил пассажира соком со снотворным и ограбил
Факт хищения мужчина обнаружил после того, как пришел в сознание.
Обновлено в 03:39
Экономика
Киргизия и Россия подписали 16 соглашений
Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.
Обновлено в 03:46
Политика
Трамп призвал Россию «убраться» из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя присутствие в Венесуэле российских военных, призвал Россию «убраться» из страны, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
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Происшествия
Волгоградец осужден за убийство котенка на глазах детей
Обновлено в 07:41
Политика
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Обновлено в 07:00
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Политика
Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
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Обновлено в 05:33
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Скорость ракеты BrahMos увеличат до пяти скоростей звука
Российско-индийская крылатая ракета BrahMos в результате модернизации получит максимальную скорость в пять скоростей звука и станет гиперзвуковой.
Обновлено в 06:03
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55