Общество

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посудыRT на русском вчера в 13:35

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится
 в пресс-релизе на сайте ЕП.
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