Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посудыRT на русском вчера в 13:35

с чего всё началось

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Авто Tesla пока не поставила ни одного электрокара по цене $35 тыс Напомним, ранее компания анонсировала начало продажи Model 3 по заявленной цене в 35 тысяч долларов.

Здоровье Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.

Шоу-бизнес Анна Курникова исполнила зажигательный танец на крыше высотного дома Знаменитая теннисистка Анна Курникова порадовала поклонников зажигательным танцем на крыше многоэтажного дома.

Политика В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов 25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.

Игры Выступление CD Projekt RED на E3 2019 будет еще масштабнее, чем в прошлом году Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичински во время пресс-конференции, посвященной финансовому отчету за прошедший год, рассказал, что презентация на E3 2018 стала самой крупной для студии.

Политика Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Армия и оружие В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.

Происшествия Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти» Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Происшествия Экс-министр Михаил Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца — до 25 мая, передает ТАСС.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

Общество Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.

Шоу-бизнес Нюша поделилась программой тренировок после родов для молодых мам Звезда опубликовала фото из спортзала, а под ним расписала, как тренируется, чтобы молодые мамы могли взять комплекс упражнений на заметку.

Общество В Петербурге к лету завершат реставрацию Дачи Гаусвальд Справка "РГ" Здание из дерева и камня, известное как "Дача Гаусвальд" или "Особняк Гаусвальда", было построено в стиле модерн на 2-й Березовой аллее Каменного острова в 1898 году.

Экономика ФНС: Великобритания продолжит обмениваться данными с РФ по запросу В настоящее время ФНС России в автоматическом режиме обменивается информацией о финансовых счетах с более чем 70 юрисдикциями.