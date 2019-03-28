Общество
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посудыRT на русском вчера в 13:35
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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