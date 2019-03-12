Политика
В ЕС полностью запретили полёты Boeing 737 MAXRT на русском вчера в 13:41
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило перелёты на территории Евросоюза самолёта Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9. Об этом говорится в сообщении на сайте EASA.
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Европейское агентство авиационной безопасности запретит полёты самолётов Boeing 737 MAX
Говорит Москвавчера в 10:59
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Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения
В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Общество
Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам
Министерство здравоохранения предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Политика
Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit
Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Японию возмутили российские учения на Курилах
Обновлено в 02:10
Хоккей
Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Палата представителей США обязала разведку раскрыть доходы Путина
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, обязывающий Национальную разведку собрать данные о доходах российского президента Владимира Путина и его приближенных.
Обновлено в 02:17
Политика
Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Чайки
Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии
Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
Футбол
Симеоне оценил непристойный жест Роналду
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика
Wildberries планирует открыть площадку в Польше
Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries может открыть площадку в Польше, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инструкцию Минпромторга для поставщиков онлайн-ритейлера.
Обновлено в 00:43
Политика
Путин посетит Крым на пятилетие его присоединения к России
Обновлено в 02:11
Происшествия
Конфликт между уроженцами Кавказа в Москве завершился стрельбой и поножовщиной
Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Обновлено в 02:47
Экономика
Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения
Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Общество
ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост
Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Mercer назвала самые удобные для жизни города
Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Совфеде назвали НАТО основной угрозой для безопасности в мире
Военная операция НАТО против суверенной Югославии окончательно превратила альянс в основную угрозу для безопасности в мире, безнаказанность виновных привела к новым трагедиям в Сирии, Ираке, Ливии, говорится в заявлении Совфеда, принятом в среду.
Обновлено в 03:51
Политика
Венесуэла попросит помощи в расследовании атаки на энергосистему
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал попросить помощи у международного сообщества в расследовании кибератаки, которая обесточила большую часть страны.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Иране правозащитницу накажут 148 ударами плетью
Адвоката и защитницу прав женщин Насрин Сотуде иранский суд приговорил к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетью.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Наполи» предложил контракт Икарди
Форвард Мауро Икарди, правами на которого владеет миланский "Интер", может перебраться в другой итальянский топ-клуб - "Наполи".
Обновлено в 03:29
Общество
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться
Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране.
Обновлено вчера в 18:34