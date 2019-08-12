Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей ДонбассаLenta.ru 19:55
Ранее стало известно о подготовке инструкций для европейских консульств по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. До этого МИД Литвы потребовал, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
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с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.РБК09 августа в 16:50
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Армия и оружие
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