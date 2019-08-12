с чего всё началось

Ранее стало известно о подготовке инструкций для европейских консульств по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. До этого МИД Литвы потребовал, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Кино Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.

Происшествия Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.

Футбол Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.

Армия и оружие В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.

Путешествия Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Шоу-бизнес Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.

Происшествия В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.

Космос Китай запустил первую многоразовую ракету Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.

Футбол Фанат Мо Салаха побежал к автомобилю спортсмена и врезался в столб Маленький футбольный фанат из Англии увидел машину с Мо Салахом и помчался к ней, но влетел в фонарный столб и сломал нос.

Армия и оружие Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

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Технологии Лапка помощи Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном.

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Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Армия и оружие В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс "Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам", - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.

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