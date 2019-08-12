Политика

Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей ДонбассаLenta.ru 19:55

Ранее стало известно о подготовке инструкций для европейских консульств по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса. До этого МИД Литвы потребовал, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle
 со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.
РБК09 августа в 16:50

Подробнее о событии

Европейский союз не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Вести.Ru19:58

ЕС может не признать гражданство России у выходцев из Донбасса

REGNUM09 августа в 15:37

ЕС может не признать выданные в Донбассе российские паспорта, пишут СМИ

Газета.Ru20:19

Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Lenta.ru19:55

ЕС не планирует признавать российские паспорта у жителей Донбасса

Известия20:00

Евросоюз намерен не признавать российские паспорта для Донбасса

РЕН ТВ20:19

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

РИА Новости09 августа в 14:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Кино

Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой

Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС

Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины

Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
Обновлено в 17:04
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Путешествия

Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков

Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
Обновлено в 20:32
Армия и оружие

МИД Турции отверг возможность США повлиять на операцию Анкары в САР

Турция не позволит Вашингтону остановить военную операцию Анкары на востоке Евфрата.
Обновлено в 14:30
Культура

Кинокасса России: «Однажды в Голливуде» показывает лучший старт среди фильмов Тарантино

Обновлено в 11:17
Происшествия

Под Волгоградом рядом с пляжем нашли снаряд и гранаты времен войны

Под Волгоградом нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой войны.
Обновлено в 21:25
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью

Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Космос

Китай запустил первую многоразовую ракету

Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25
Футбол

Фанат Мо Салаха побежал к автомобилю спортсмена и врезался в столб

Маленький футбольный фанат из Англии увидел машину с Мо Салахом и помчался к ней, но влетел в фонарный столб и сломал нос.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Политика

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:05
Технологии

Лапка помощи

Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном.
Обновлено в 12:41
Волейбол

Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в третьем матче олимпийского отборочного турнира и завоевала путевку на Игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:50
Здоровье

Названы указывающие на снижение иммунитета признаки

В Минздраве назвали признаки, сигнализирующие о снижении иммунитета.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

Обновлено в 14:29
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

"Командование оккупационных войск рассылает указания в подчинённые соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам", - сообщает RT со ссылкой на украинские источники.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Религия

Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам

Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное