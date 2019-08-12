Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса. Об этом сообщили в Европейской комиссии (ЕК), передает газета «Известия».

Здоровье 6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме Врачи дают клятву заботиться о своих пациентах, но и сами граждане должны знать о своих правах, не полагаясь лишь на порядочность любого человека в белом халате.

Общество В российских колледжах исчезнут около 100 профессий С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.

Армия и оружие Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Кино Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Происшествия Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.

Общество Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар заявил, что на данный момент Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО, так как считает, что шанс на это упущен.

Общество Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.

Общество Эксперты: мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей и должен быть проверен в лаборатории перед употреблением, предупреждают эксперты - причем этого мнения придерживаются, как специалисты - агрохимики, так и сами пчеловоды.

Гаджеты В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Футбол Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи» Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.

Происшествия Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.