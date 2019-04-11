Политика

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТОREGNUM 07:49

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте ВТО.
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РФ повторно подаст запрос в ВТО по спору с ЕС по холоднокатаному прокату

Интерфакс06:43

Европа отказалась от нового торгового спора с Россией

Lenta.ru07:45

ЕС заблокировал панель арбитров в ВТО по иску РФ о пошлинах на прокат

Российская газета07:17

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

РБК06:52

ЕС отклонил запрос России по созыву коллегии ВТО

News.ru08:13

ЕС отклонил запрос России о третейской группе ВТО в споре по холоднокатаному прокату

ТАСС06:32

ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО

РИА Новости05:59
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
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Невесту Данко обвинили в краже $500 000

Обновлено в 11:30
Политика

Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина

Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Игры

Кровь и пиксели: показаны 12 минут геймплея из Prodeus

Разработчики Prodeus Джейсон Моджика и Майк Воллер опубликовали новый ролик, в котором показали 12 минут геймплея своего боевика.
Обновлено в 11:42
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество

Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах

Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Наука

Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии

Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Хоккей

М. Григоренко: не скучаю по Капризову, тренерское решение сработало

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой

Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу

АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Брат Кокорина попросил прощения у водителя Соловчука

Брат Александра Кокорина Кирилл попросил прощения у водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Военные арестовывают членов правительства Судана

Несколько членов правительства успели самостоятельно объявить о своей отставке, других сейчас арестовывают военные.
Обновлено в 03:40
Футбол

«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги

Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика

Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России

Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика

В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова

Обновлено в 11:00
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России

Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика

Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу

В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Обновлено в 11:07
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии

В WhatsApp включили новый режим

Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
Энергетика

Нефтяники снизят цены на дизельное топливо

Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Здоровье

Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте

Дети становятся менее активными при достижении 7-летнего возраста. С этого момента они более всего всего подвергаются гиподинамии.
Обновлено в 06:44
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