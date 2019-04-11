Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТОREGNUM 07:49

Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте ВТО.

Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО

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