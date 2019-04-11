Политика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТОREGNUM 07:49
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте ВТО.
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Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30
Политика
Русскоязычный политик избран новым мэром Таллина
Новым мэром эстонской столицы стал русскоязычный политик, член Центристской партии и председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт.
Обновлено в 11:04
Игры
Кровь и пиксели: показаны 12 минут геймплея из Prodeus
Разработчики Prodeus Джейсон Моджика и Майк Воллер опубликовали новый ролик, в котором показали 12 минут геймплея своего боевика.
Обновлено в 11:42
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
У Зеленского огласили решение по переговорам с ДНР и ЛНР
Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил решение кандидата в президенты Украины по переговорам с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:31
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Наука
Ученые узнали, что происходит в облаке перед вспышкой молнии
Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят быстрые события с отрицательным срывом, и какая их часть может инициировать настоящую вспышку молнии.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Брат Кокорина попросил прощения у водителя Соловчука
Брат Александра Кокорина Кирилл попросил прощения у водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Военные арестовывают членов правительства Судана
Несколько членов правительства успели самостоятельно объявить о своей отставке, других сейчас арестовывают военные.
Обновлено в 03:40
Футбол
«Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги
Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.
Обновлено в 06:41
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Политика
Казахстан может вывести город Байконур из-под аренды России
Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.
Обновлено в 03:19
Политика
В Кремле наградили Кристину Потупчик и Стаса Михайлова
Обновлено в 11:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Политика
Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу
В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».
Обновлено в 09:23
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Ученые: Менее активными дети становятся уже в 7-летнем возрасте
Дети становятся менее активными при достижении 7-летнего возраста. С этого момента они более всего всего подвергаются гиподинамии.
Обновлено в 06:44